Рязанцев предупредили о 30-градусной жаре

«Антициклон усиливается. В начале следующей недели в Рязанской области дневная жара сохранится (но ночи все еще прохладные), а на 29 мая в предварительных расчетах уже появилось значение +32°С», — сказано в посте.