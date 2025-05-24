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Рязанцев предупредили о 30-градусной жаре
«Антициклон усиливается. В начале следующей недели в Рязанской области дневная жара сохранится (но ночи все еще прохладные), а на 29 мая в предварительных расчетах уже появилось значение +32°С», — сказано в посте.

Рязанцев предупредили о 30-градусной жаре. Об этом 24 мая сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Роман Степанов.

«Антициклон усиливается. В начале следующей недели в Рязанской области дневная жара сохранится (но ночи все еще прохладные), а на 29 мая в предварительных расчетах уже появилось значение +32°С», — сказано в посте.

Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»