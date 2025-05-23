ВС РФ освободили Радьковку в Харьковской области

За неделю российская армия нанесла 12 групповых ударов высокоточным оружием по объектам Украины. В плен сдались 46 украинских военнослужащих. Средства ПВО сбили 30 авиабомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Помимо этого, в ходе отражения массированного налета украинских беспилотников 20-23 мая уничтожены 1177 дронов, в том числе 788 — вне зоны СВО.