В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшим

По словам очевидцев, авария с участием легковушки случилась на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, после ДТП автомобиль получил механические повреждения — у машины поврежден бампер и капот. Отмечается, что есть пострадавший. Официальная информация уточняется.