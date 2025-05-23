В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшим
По словам очевидцев, авария с участием легковушки случилась на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, после ДТП автомобиль получил механические повреждения — у машины поврежден бампер и капот. Отмечается, что есть пострадавший. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях в пятницу, 23 мая.
По словам очевидцев, авария с участием легковушки случилась на улице Ленина в Скопине. Судя по кадрам, после ДТП автомобиль получил механические повреждения — у машины поврежден бампер и капот.
Отмечается, что есть пострадавший.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»