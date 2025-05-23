В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре в Михайлове поступила 22 мая в 07:21. Загорелась хозпостройка. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Отмечается, что здание повреждено огнем. Площадь пожара — шесть квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в Михайлове поступила 22 мая в 07:21. Загорелась хозпостройка.
В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники.
Отмечается, что здание повреждено огнем. Площадь пожара — шесть квадратных метров.
Пострадавших нет.