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В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре в Михайлове поступила 22 мая в 07:21. Загорелась хозпостройка. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Отмечается, что здание повреждено огнем. Площадь пожара — шесть квадратных метров. Пострадавших нет.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре в Михайлове поступила 22 мая в 07:21. Загорелась хозпостройка.

В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники.

Отмечается, что здание повреждено огнем. Площадь пожара — шесть квадратных метров.

Пострадавших нет.