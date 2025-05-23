В России утвердили список машин для работы в такси

Отмечается, что в перечень вошли Lada Granta, Vesta, Aura, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все они войдут в эконом и комфорт. В сообщении подчеркнули, что авто для бизнес-класса еще не выбраны. Новые требования вступят в силу летом 2026 года.

В России утвердили список машин для работы в такси. Об этом сообщает «Газета. ру».

Отмечается, что в перечень вошли Lada Granta, Vesta, Aura, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все они войдут в эконом и комфорт.

В сообщении подчеркнули, что авто для бизнес-класса еще не выбраны.

Новые требования вступят в силу летом 2026 года.