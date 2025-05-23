В России резко подешевела бытовая техника

Цены на бытовую технику в апреле-мае 2025 года снизились на 10-20% по сравнению с началом года. Причиной стало укрепление рубля и усилившуюся конкуренцию между ритейлерами. Отмечается, что на ценовую динамику также повлияли скопившиеся у продавцов нераспроданные запасы техники, образовавшиеся из-за замедления темпов строительства нового жилья и снижения спроса со стороны населения.

В России резко подешевела бытовая техника. Об этом пишет газета « Известия ».

Цены на бытовую технику в апреле-мае 2025 года снизились на 10-20% по сравнению с началом года. Причиной стало укрепление рубля и усилившуюся конкуренцию между ритейлерами.

Отмечается, что на ценовую динамику также повлияли скопившиеся у продавцов нераспроданные запасы техники, образовавшиеся из-за замедления темпов строительства нового жилья и снижения спроса со стороны населения.