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В России большинство родителей потратят детские накопления на образование

В России большинство родителей потратят детские накопления на образование. Это следует из исследования НПФ ВТБ.

Согласно опросу, 16,6% респондентов уже имеют целевые накопления на будущее детей, а треть (33,2%) планирует откладывать деньги в дальнейшем. Общие накопления на семью, а не только на ребенка, имеют 23,6% опрошенных, в то время как 26,6% участников исследования живут без «запасных денег».

Наиболее популярные способы накопления средств для детей включают банковские вклады (45,6%), накопительные счета (38,1%) и страховые накопительные программы (25,6%). Также среди популярных методов — инвестиции в ценные бумаги (21,9%), пенсионные программы с возможностью снятия средств и инвестиции в недвижимость (по 14,4%). 7,4% опрошенных хранят деньги в конверте.

Как показало исследование, большинство родителей заботятся о будущем образовании детей. У 77,5% респондентов «детские» средства пойдут на учебу. В то же время 29,1% участников опроса не планируют давать ребенку платное образование. Обеспечить наследников жильем намерены 19,4% респондентов. 1,3% родителей указали в числе целей первый взнос по ипотеке, а пункты «свадьба» и «автомобиль» остались без выбора.

Отмечается, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) для детей «вызывает большой интерес»: 31,3% респондентов «точно готовы» оформить такой продукт. Наиболее привлекательным преимуществом ПДС для 73,2% опрошенных является государственное софинансирование до 36 000 рублей в год. В числе стоп-факторов половина родителей назвали слишком большой срок накоплений (48,3%).

«Чем раньше родители начинают формировать „образовательный“ капитал, тем проще это сделать без значительных денежных вложений и незаметно для семейного бюджета: откладывая 100 рублей в день, через 15 лет можно рассчитывать на сумму свыше 3 млн рублей с учетом средств государственной поддержки, налоговых вычетов и ориентировочного инвестиционного дохода», — комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.

*Опрос проводили в апреле 2025 года и охватил 966 респондентов, имеющих несовершеннолетних детей