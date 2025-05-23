В Пермском крае вернувшийся с зоны СВО мужчина забил до смерти знакомого

В Пермском крае бывший заключенный, вернувшийся с зоны СВО, забил до смерти знакомого. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что 40-летний мужчина после работы решил отдохнуть с новыми знакомыми. Однако у него возник конфликт с бывшим военным, который посчитал, что к нему проявили недостаточно уважения. В итоге злоумышленник избил знакомого и прыгал на его голове.

По данным канала, он спрятал труп в машину погибшего и столкнул в воду, чтобы замаскировать все под ДТП.

Однако, как указали в посте, экспертиза установила, что смерть наступила из-за перелома черепа, вызванного ударом тупым предметом.

Злоумышленник задержан.

Уточняется, что двое детей погибшего остались сиротами.

Фото: группа информационного портала пермского Октябрьского городского округа ProCHAD в «ВК»