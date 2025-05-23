В Кадоме легковушка сгорела при пожаре в хозпостройке
Инцидент произошел вечером 22 мая. В Кадоме загорелась хозяйственная постройка. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники. Огнем повреждена хозяйственная постройка и легковой автомобиль, площадь пожара 36 метров квадратных.
В Кадоме легковушка сгорела при пожаре в хозпостройке. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел вечером 22 мая. В Кадоме загорелась хозяйственная постройка. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.
Огнем повреждена хозяйственная постройка и легковой автомобиль, площадь пожара 36 метров квадратных.