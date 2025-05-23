В Челябинской области мать заказала убийство своей дочери

В Челябинской области мать заказала убийство своей дочери. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что женщину якобы не устраивало плохое поведение девочки, и она предложила знакомому рецидивисту 100 тысяч рублей за расправу над ней.

Мать ребенка предложила мужчине утопить школьницу в реке, но дочь услышала этот разговор из соседней комнаты. После беседы с заказчицей «киллер» повел девочку на прогулку, где рассказал ей о планах женщины и пообещал защитить, а также сообщил все полиции.

Несовершеннолетняя осталась в живых. Против ее 46-летней матери возбудили уголовное дело.