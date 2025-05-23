Рязанские работодатели рассказали, готовы ли они взять в штат стажеров

Отмечается, что большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 65% работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 26% имеют четко разработанные программы, у 39% пока нет системного подхода. Каждый второй работодатель (50%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 22% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 25% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

Рязанские работодатели рассказали, готовы ли они взять в штат стажеров. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Отмечается, что большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 65% работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 26% имеют четко разработанные программы, у 39% пока нет системного подхода.

Каждый второй работодатель (50%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 22% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 25% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.