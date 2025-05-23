Рязанские компании представили продукцию на выставке «Здравоохранение» в Казахстане

Рязанские производители медицинского оборудования поучаствовали в 30-й Международной выставке KIHE «Здравоохранение» в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства развития бизнеса.

Выставка проходила с 21 по 23 мая. На коллективном стенде региона, организованном при поддержке Агентства развития бизнеса, представили следующю продукцию компаний:

«Торговый дом «Орбита» (производитель медицинского покрытия, предназначенного для закрытия ран);

«Медителл» (переработка хлопка для использования в медицине, здравоохранении, личной гигиене и домашнем уходе);

«Инфарм» (производитель медицинских изделий для красоты и здоровья на основе гиалуроновой кислоты);

«НПО «Рязаньприбор» (производитель оптических импульсных обеззараживателей воздуха, поверхностей и воды).

В публикации сказано, что выставка «Здравоохранение» 30 лет является крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и Казахстане. Мероприятие ежегодно объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.

Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, выставка, в которой принимают участие 390 компаний из 15 стран мира, дает возможность презентовать медицинские товары и услуги широкому кругу потенциальных покупателей, укрепить личные контакты с предприятиями Казахстана.