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Рязанские компании представили продукцию на выставке «Здравоохранение» в Казахстане

Рязанские производители медицинского оборудования поучаствовали в 30-й Международной выставке KIHE «Здравоохранение» в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства развития бизнеса.

Выставка проходила с 21 по 23 мая. На коллективном стенде региона, организованном при поддержке Агентства развития бизнеса, представили следующю продукцию компаний:

  • «Торговый дом «Орбита» (производитель медицинского покрытия, предназначенного для закрытия ран);
  • «Медителл» (переработка хлопка для использования в медицине, здравоохранении, личной гигиене и домашнем уходе);
  • «Инфарм» (производитель медицинских изделий для красоты и здоровья на основе гиалуроновой кислоты);
  • «НПО «Рязаньприбор» (производитель оптических импульсных обеззараживателей воздуха, поверхностей и воды).

В публикации сказано, что выставка «Здравоохранение» 30 лет является крупной демонстрационной площадкой достижений в области научной и практической медицины и фармацевтики в Центральной Азии и Казахстане. Мероприятие ежегодно объединяет врачей различных специальностей, фармацевтов, представителей власти и бизнеса из разных стран.

Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, выставка, в которой принимают участие 390 компаний из 15 стран мира, дает возможность презентовать медицинские товары и услуги широкому кругу потенциальных покупателей, укрепить личные контакты с предприятиями Казахстана.

«Казахстан входит в пятерку основных торговых партнеров области и включен в Экспортную стратегию региона. В марте рязанские предприятия различных отраслей побывали в стране с бизнес-миссией, регулярно проводятся двусторонние мероприятия других форматов. Медицинское и фармацевтическое производства в нашем регионе представлены передовыми предприятиями, выпускающими продукцию высокого качества, поэтому видим это направление экспорта одним из самых перспективных», ― написала Юлия Швакова на своей странице в соцсети.