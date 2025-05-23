Рязанец обокрал столярную мастерскую

Установлено, что в ноябре 2024 года 25-летний житель Милославского района незаконно проник в помещение, разобрал столярные станки и похитил электродвигатели и электрокабель. Материальный ущерб собственнику составил более 148 тыс. рублей. Суд вынес приговор по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Вину злоумышленник признал, в содеянном раскаялся. С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Рязанец обокрал столярную мастерскую. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года 25-летний житель Милославского района незаконно проник в помещение, разобрал столярные станки и похитил электродвигатели и электрокабель. Материальный ущерб собственнику составил более 148 тыс. рублей.

Суд вынес приговор по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Вину злоумышленник признал, в содеянном раскаялся.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.