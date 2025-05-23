Российские военные ликвидировали в зоне СВО героя мема про шоколадку

Отмечается, что молодой человек погиб под Константиновкой. Совсем недавно он подписал контракт. Величко стал популярен в 2015 году благодаря своей речи в шоу, в ходе которой он выражает крайнее огорчение тем, что ему не дали шоколадку.

Российские военные ликвидировали в зоне СВО 19-летнего Исаака Величко, героя мема про шоколадку. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что молодой человек погиб под Константиновкой. Совсем недавно он подписал контракт.

Величко стал популярен в 2015 году благодаря своей речи в шоу, в ходе которой он выражает крайнее огорчение тем, что ему не дали шоколадку.