Российские ученые нашли бактерии для лечения стафилококковой инфекции

Некоторые инфекции перестали реагировать на привычные препараты. В связи с этим научное сообщество активно ищет новые антибактериальные средства. Ученые во время предыдущих экспедиций выделили из антарктической почвы специальные бактерии. Они помогут создать лекарства для двух штаммов.

Российские ученые нашли бактерии для лечения стафилококковой инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.

По его словам, некоторые инфекции перестали реагировать на привычные препараты. В связи с этим научное сообщество активно ищет новые антибактериальные средства.

Ученые во время предыдущих экспедиций выделили из антарктической почвы специальные бактерии. Они помогут создать лекарства для двух штаммов.