РИА Новости: ВС РФ осталось менее 3 км до пригорода Купянска

Российские военные взяли Радьковку. Она расположена возле важной дороги, контроль над которой позволит армии России лучше отслеживать передвижение противника.

Российским военным осталось преодолеть 2,5 километра до пригорода Купянска после установления контроля над селом Радьковка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

Он добавил, что ВС РФ взяли под контроль Радьковку. Она расположена возле важной дороги, контроль над которой позволит армии России лучше отслеживать передвижение противника.