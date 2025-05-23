Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

Владимир Путин поручил правительству предоставить семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников военной операции доступ к льготной семейной ипотеке. Напомним, программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин поручил правительству предоставить семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников военной операции доступ к льготной семейной ипотеке.

Напомним, программа «Семейная ипотека» с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.