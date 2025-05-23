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Первым заместителем прокурора Рязанской области стал Антон Шумский
Отмечается, что Шумский родом из Ростова-на-Дону. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. Имеет ведомственные награды. Ранее пост первого заместителя прокурора занимал Никита Зубко.

Первым заместителем прокурора Рязанской области стал Антон Шумский. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что Шумский родом из Ростова-на-Дону. Работает в органах прокуратуры с 2010 года.

Занимал должность помощника прокурора Дорогомиловского района Москвы, прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления столичной прокуратуры, заместителя Гагаринского межрайонного прокурора, заместителя начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

С июня 2022 года служил в центральном аппарате Генпрокуратуры России.

Имеет ведомственные награды.

Ранее пост первого заместителя прокурора занимал Никита Зубко.