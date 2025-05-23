Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
23°
Сбт, 24
24°
Вск, 25
24°
ЦБ USD 79.74 -0.01 23/05
ЦБ EUR 90.2 -1.1 23/05
Нал. USD 82.00 / 81.00 23/05 13:20
Нал. EUR 92.66 / 93.40 23/05 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
Вчера 10:39
2 667
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
17 558
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
14 699
Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
20 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Лавров: вопрос о легитимности Зеленского будет принципиальным при подписании мирного соглашения
«Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — объяснил глава МИД РФ. Также Лавров подчеркнул, что второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы.

Вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения. Об этом заявил Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — объяснил глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы.