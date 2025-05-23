Лавров: вопрос о легитимности Зеленского будет принципиальным при подписании мирного соглашения

«Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — объяснил глава МИД РФ. Также Лавров подчеркнул, что второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы.

Вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения. Об этом заявил Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — объяснил глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы.