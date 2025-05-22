«Жопа», мужчина в роли женщины и голый Германн. В Рязани показали спектакль «со скандальной репутацией»

«Жопа…», — прокричал Германн со сцены, чтобы привлечь внимание уходящих персонажей. Это единственное из слов, позволенных Роскомнадзором, которые добавлялись в классический текст «Пиковой дамы» Александра Пушкина на сцене Театра драмы в Рязани. В среду, 21 мая, свой первый спектакль в жанре фарс показала приехавшая с гастролями труппа из Бишкека. Перед началом постановки Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова прозвучал дисклеймер, что в спектакле не будет нецензурной лексики, а все, что покажется зрителям — их полная выдумка. Однако в репликах актеров тонко (на самом деле нет) раз за разом появлялись дополнительные смыслы.

«Жопа…», — прокричал Германн со сцены, чтобы привлечь внимание уходящих персонажей.

Это единственное из слов, позволенных Роскомнадзором, которые добавлялись в классический текст «Пиковой дамы» Александра Пушкина на сцене Театра драмы в Рязани. В среду, 21 мая, свой первый спектакль в жанре фарс показала приехавшая с гастролями труппа из Бишкека.

Перед началом постановки Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова прозвучал дисклеймер, что в спектакле не будет нецензурной лексики, а все, что покажется зрителям — их полная выдумка. Однако в репликах актеров тонко (на самом деле нет) раз за разом появлялись дополнительные смыслы.

«Текст — это компиляция из различных произведений, по мотивам Пушкина, что-то пришлось самим дописывать. Хотелось сделать что-то отличное от того, что уже было на сценах», — заявил перед началом спектакля режиссер Вячеслав Виттих.

Режиссер отметил, что постановка «Пиковая дама» в исполнении театра из Бишкека имеет «скандальную репутацию» и вызывает много споров.

Спектакль начинался с тяжелой музыки и ритмичных танцев, которые впоследствии стали повторятся вновь и вновь между сменяющими сценами. Жанры музыки при этом проходили стадии от техно до рока. Динамичные сцены с хореографией помогали не проседать иногда монотонным репликам.

Иногда казалось, что текст в спектакле становится полностью вторичным: во время массовых сцен персонажи задавали единый ритм разными движениями: кто-то стучал по полу ногами, руками по столу, кто-то цокал. Из-за этого к словам актеров приходилось прислушиваться.

Образ пожилой графини в исполнении 30-летнего актера Михаила Калюжного получился самым запоминающимся. Интонация старухи; постоянная смена настроения, присущая старикам; юмор; ехидная улыбка заставляли не отрывать глаз от мужчины в образе женщины. Казалось, что на сцене находится актер другого уровня, в сравнении с Лизаветой (Алина Быкова) и даже Германном (Эдуард Порягин).

Декорации и свет удачно дополнили шоу на театральной сцене. Софиты часто выходили за ее пределы, превращая зрительный зал в место действия. Предметов на сцене было немного, но они удачно использовались. Например черные воздушные шарики успешно кочевали с похорон на свадьбу. Огромный аквариум с водой служил то столом для гроба графини; то ванной, в которой проходили мытарства полностью голого Германна; после сосуд превращался в гроб для самого главного героя.

На этом и был сделан финальный акцент в спектакле, а не на сцене с проигрышем, которая проходит впроброс.

«Фарс — это некоторое преувеличение, хотелось показать все в увеличительном стекле, чтобы зрители получше рассмотрели те страсти и чувства, которые бушевали и в то время, но и присущи сегодняшнему поколению. Этот жанр позволят „выпуклее показать“ всех персонажей спектакля», — заявил режиссер Вячеслав Виттих.

Однако после просмотра сложилось устойчивое убеждение, что форма в спектакле довлеет над содержанием. Эффектно ли получилось? Да, настоящее шоу. Вот только для просмотра чего-то зрелищного не лучше ли пойти на сегодняшний концерт The Hatters или на Почтовую улицу в выходной день?

Гастроли Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова продут в Рязани до 25 мая. Билеты можно купить по ссылке .

Фото: Русский театр драмы им. Ч. Айтматова.