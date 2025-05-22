Врачи назвали рязанцам продукты, которые нельзя есть перед сном

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть перед сном. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание Daily Mail.
Отмечается, что употребление кислых фруктов и овощей перед сном может негативно сказаться на качестве ночного отдыха. Содержащаяся в них кислота расслабляет клапан между пищеводом и желудком, что провоцирует кислотный рефлюкс и нарушает сон.
К ним относятся апельсины, помидоры и грейпфруты. При потреблении на ночь они могут стать провокаторами изжоги.
Рекомендуется избегать жирной пищи в вечернее время, поскольку она также часто вызывает кислотный рефлюкс и тяжесть в желудке.
Врач советует выбирать легкие перекусы, которые не перегружают желудочно-кишечный тракт. Вечером лучше всего подходят орехи и молочные продукты — они насыщают, не вызывая проблем с пищеварением.