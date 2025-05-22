В Рязанской области в ДТП пострадал мотоциклист
Отмечается, что авария случилось в среду, 21 мая, в городе Спас-Клепики возле дома № 88 на улице Ленина. 49-летняя местная жительница на ВАЗ-2104, по предварительной информации, столкнулась в мотоциклом «Регул». В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства с травмами обращался за медпомощью.
В Рязанской области в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилось в среду, 21 мая, в городе Спас-Клепики возле дома № 88 на улице Ленина.
49-летняя местная жительница на ВАЗ-2104, по предварительной информации, столкнулась в мотоциклом «Регул».
В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства с травмами обращался за медпомощью.
По факту ДТП проводится проверка.