В Рязанской области осудили бывшую начальницу офиса продаж

Отмечается, что в период с августа 2022 года по январь 2023 года 24-летняя жительница, занимая должность начальника офиса продаж в одном из сетевых магазинов сотовой связи в Ряжске, продавала мобильные телефоны, фитнес-браслеты, зарядные устройства, внешние аккумуляторы и другие аксессуары в обход контрольно-кассовой техники. Полученные денежные средства она использовала в личных целях. В результате коммерческой организации причинен ущерб в размере свыше 89 тысяч рублей. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

В Ряжском районе осудили бывшую начальницу офиса продаж. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в период с августа 2022 года по январь 2023 года 24-летняя жительница, занимая должность начальника офиса продаж в одном из сетевых магазинов сотовой связи в Ряжске, продавала мобильные телефоны, фитнес-браслеты, зарядные устройства, внешние аккумуляторы и другие аксессуары в обход контрольно-кассовой техники. Полученные денежные средства она использовала в личных целях.

В результате коммерческой организации причинен ущерб в размере свыше 89 тысяч рублей.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.