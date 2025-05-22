В Рязани произошел пожар в многоквартирном доме
ЧП случилось утром 21 мая на улице Молодцова. В тушении участвовали 4 человека и 2 единицы спецтехники. Огнем повреждена комната в квартире, площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Причины происшествия неизвестны.
В Рязани произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП случилось утром 21 мая на улице Молодцова.
В тушении участвовали 4 человека и 2 единицы спецтехники. Огнем повреждена комната в квартире, площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
Причины происшествия неизвестны.