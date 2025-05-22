В РПЦ попросили изменить Конституцию для запрета абортов

Жизнь человека начинается с его зачатия, а не с рождения, как трактует закон. Поэтому «встает вопрос о необходимости корректировки нашего законодательства, в том числе и Конституции», заявила она. Также представительница церкви предложила сократить перечень показаний для прерывания беременности. «Любое заболевание может послужить основанием для искусственного прерывания беременности на любых сроках. Это ненормально. Нужно сокращать, и нужно уважать жизнь человеческого существа», — сказала игумения.

В РПЦ попросили изменить Конституцию для запрета абортов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу правового управления Московской патриархии, игумению Ксению.

По ее словам, жизнь человека начинается с его зачатия, а не с рождения, как трактует закон. Поэтому «встает вопрос о необходимости корректировки нашего законодательства, в том числе и Конституции», заявила она.

Также представительница церкви предложила сократить перечень показаний для прерывания беременности.

«Любое заболевание может послужить основанием для искусственного прерывания беременности на любых сроках. Это ненормально. Нужно сокращать, и нужно уважать жизнь человеческого существа», — сказала игумения.