В России резко подорожает мед до 20%

Во втором полугодии 2025 года цены на мед в России вырастут на 15-20%. Причиной стало снижение объема производства продукта на 5-6% за год. Кроме того, цены также растут из-за увеличения издержек производства на 20-25% и роста спроса россиян.

В России резко подорожает мед до 20%. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на кандидата экономических наук Залину Казову.

По ее словам, во втором полугодии 2025 года цены на мед в России вырастут на 15-20%.

Причиной стало снижение объема производства продукта на 5-6% за год.

Кроме того, цены на мед также растут из-за увеличения издержек производства на 20-25% и роста спроса россиян.