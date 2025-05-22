В РГАТУ предупредили рязанцев об обработке озимой пшеницы и ячменя

В РГАТУ им. П. А. Костычева предупредили рязанцев об обработке озимой пшеницы и ячменя. Об этом сообщила пресс-служба университета.

С 28 мая по 7 июня с 20:00 до 6:00 проведут обработку посевов озимой пшеницы и ячменя средствами защиты растений на участках агротехнологической станции РГАТУ (поселок Стенькино, деревня Волдыревка).

Будут использованы следующие препараты:

Пришанс (класс опасности для человека -2, для пчел — 3);

Пропишанс (ласс опасности для человека -2, для пчел — 3);

Шанстар (класс опасности для человека -3, для пчел — 3);

Зимошанс (класс опасности для человека -2, для пчел — 3).

Ограничение лета пчел 2-3 км, 20-24 часа.