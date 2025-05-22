В Минсельхозе спрогнозировали снижение цен на овощи

Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что в 2025 году в России высадили овощей на 6,8 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, при этом картофеля — на 10 тысяч гектаров. «Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи», — заявила Лут.

Глава Минсельхоза Оксана Лут на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ведомства ожидает снижения цен на овощи и картофель в июле. Ее слова 22 мая передала «Газета.Ru».

Министр отметила, что в 2025 году в России высадили овощей на 6,8 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, при этом картофеля — на 10 тысяч гектаров.

«Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи», — заявила Лут.