В Минпросвещения пообещали усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

«Все сделаем, чтобы экзамен прошел максимально безопасно, объективно», — сказал Сергей Кравцов. Отмечается, что основной период экзаменов в России пройдет с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 назначены днями пересдач. Итоги пересдач направят в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники 2025 года.

В Минпросвещения пообещали усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

«Все сделаем, чтобы экзамен прошел максимально безопасно, объективно», — сказал он.

Отмечается, что основной период экзаменов в России пройдет с 23 мая по 4 июля. 3 и 4 назначены днями пересдач. Итоги пересдач направят в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники 2025 года.