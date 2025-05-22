Украинские спецслужбы стали чаще вербовать граждан в мессенджерах

Привлечение к диверсионной деятельности идет в Telegram и WhatsАpp*. Предупреждение ведомство сделало на фоне подготовки теракта двумя подростками по указанию украинского куратора. Они собирались устроить поджог в одном из зданий Минобороны. *принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Украинские спецслужбы стали чаще вербовать граждан в мессенджерах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Привлечение к диверсионной деятельности идет в Telegram и WhatsАpp*.

Предупреждение ведомство сделало на фоне подготовки теракта двумя подростками по указанию украинского куратора. Они собирались устроить поджог в одном из зданий Минобороны.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.