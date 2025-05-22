SHOT: в детском пюре обнаружили опасные бактерии

По данным портала, ведомственную лабораторную экспертизу проходили консервы «Пюре из индейки» и «Пюре из цыпленка», предназначенные для детей с шести месяцев марки «Агуша». Результаты исследования показали наличие микроорганизмов группы B. cereus и B.polymyxa. Бактерии могут вызвать тяжелое пищевое отравление с тошнотой, рвотой и диареей. Лабораторная экспертиза проходила в апреле. Пробы были отобраны в магазинах «Магнит» в Нижнем Новгороде.

В детском пюре обнаружили бактерии, способные вызвать отравление. Об этом в четверг, 22 мая, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

По данным портала, ведомственную лабораторную экспертизу проходили консервы «Пюре из индейки» и «Пюре из цыпленка», предназначенные для детей с шести месяцев марки «Агуша».

Результаты исследования показали наличие микроорганизмов группы B. cereus и B.polymyxa. Бактерии могут вызвать тяжелое пищевое отравление с тошнотой, рвотой и диареей.

Лабораторная экспертиза проходила в апреле. Пробы были отобраны в магазинах «Магнит» в Нижнем Новгороде.