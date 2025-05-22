РЖД рассмотрит варианты строительства железной дороги в Африке

«В настоящее время изучаем возможности по реализации проектов строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры в отдельных странах. Именно это: Буркина-Фасо, Гана и ЮАР. И ждем нормализации ситуации в Ливии», — сказал первый замгендиректора компании Сергей Павлов.