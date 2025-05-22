Рязанец украл ноутбук у именинника

В полицию обратился 28-летний мужчина и сообщил, что в кафе на окраине города пропал его портативный компьютер. Пропажа обнаружилась по приходу домой после празднования дня рождения. Правоохранители установили, что к краже причастен 33-летний житель областного центра. Он отдыхал за соседним столиком в заведении. Злоумышленник заметил, что компания не обращает внимания на окружающих. Уличив подходящий момент, он забрал технику и вышел с ней на улицу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Рязанец украл ноутбук у именинника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 28-летний мужчина и сообщил, что в кафе на окраине города пропал его портативный компьютер. Пропажа обнаружилась по приходу домой после празднования дня рождения.

Правоохранители установили, что к краже причастен 33-летний житель областного центра. Он отдыхал за соседним столиком в заведении. Злоумышленник заметил, что компания не обращает внимания на окружающих. Уличив подходящий момент, он забрал технику и вышел с ней на улицу.

Мужчину задержали, похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.