Рязанцы засняли горящие поля
По словам очевидцев, поля загорелись в селе Старая Рязань Спасского района. На кадрах видно столб дыма. Официальная информация уточняется.
Рязанцы засняли горящие поля. Кадры опубликованы 22 мая в соцсетях.
По словам очевидцев, поля загорелись в селе Старая Рязань Спасского района. На кадрах видно столб дыма.
Официальная информация уточняется.
Видео: Telegram-канал «Исадская волость. Исады! Спасского района село исады и не только!(Аргамаково, Красный Яр, Кутуково, Старая Рязань, Фатьяновка)»