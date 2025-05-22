Рязанцы пожаловались на неоднозначные дорожные знаки

Как рассказали в сюжете, некоторые дорожные указатели в Рязани противоречат друг другу. Например, перекресток на улице Советской Армии около «Глобуса». Отмечается, что в правом ряду на данном участке разметка позволяет поворачивать только направо, а знак при этом разрешает проезжать и прямо. В сюжете добавили, что знаки путают водителей и на улице Безымянной, где организовано одностороннее движение. В нескольких метрах друг от друга находятся «кирпич» и запрещающий знак парковки. В ГАИ предположили, что владелец дорог не демонтировал один из указателей.

Рязанцы пожаловались на неоднозначные дорожные знаки, которые создают аварийные ситуации. Соответствующую информацию сообщает ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, некоторые дорожные указатели в Рязани противоречат друг другу. Например, перекресток на улице Советской Армии около «Глобуса». Отмечается, что в правом ряду на данном участке разметка позволяет поворачивать только направо, а знак при этом разрешает проезжать и прямо.

«Госавтоинспекция направляет свои предложения по повышению безопасности дорожного движения на аварийно-опасные места. А также при выявлении недостатков содержания улично-дорожной сети выдаются предписания и представления собственнику дорог для полного их устранения», — заявила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального управления ГАИ Александра Тюрина.

В сюжете отметили, что знаки путают водителей и на улице Безымянной, где организовано одностороннее движение. В нескольких метрах друг от друга находятся «кирпич» и запрещающий знак парковки. В ГАИ предположили, что владелец дорог не демонтировал один из указателей.

Возле платного путепровода, как уточнили в сюжете, установили единственный в Рязани знак, который предоставляет приоритет въезжающим на круг водителям. Также автомобилисты недовольны дорожными указателями, которые спрятаны за деревьями или в листве.