Рязанцам назвали самые бесполезные функции в автомобиле

В числе бесполезных опций оказались массаж и вентиляция сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграция со смартфоном через приложения. Индикатор чистоты стеклоомывателей тоже редко используется водителями, поскольку они в состоянии сами заметить, когда жидкости недостаточно. Система вентиляции сидений, в свою очередь, предназначена для охлаждения их поверхности в жаркую погоду. Однако многие автомобилисты предпочитают использовать кондиционер вместо этого, считая функцию избыточной.

Россиянам назвали самые бесполезные функции в автомобиле. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на эксперта Алексея Балашова.

По его словам, в числе бесполезных опций оказались массаж и вентиляция сидений, индикатор чистоты стеклоомывателей и интеграция со смартфоном через приложения.

Он добавил, что индикатор чистоты стеклоомывателей тоже редко используется водителями, поскольку они в состоянии сами заметить, когда жидкости недостаточно.

Система вентиляции сидений, в свою очередь, предназначена для охлаждения их поверхности в жаркую погоду. Однако многие автомобилисты предпочитают использовать кондиционер вместо этого, считая функцию избыточной.