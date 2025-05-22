Рязанца задержали за хранение наркотиков

Оперативники получили сведения, что 43-летний житель села Поляны употребляет запрещенные вещества. Местные жители заметили необычное поведение мужчины. В доме сельчанина провели обыск и обнаружили за шкафом сверток с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что в квартире хранилось более 100 граммов марихуаны и 52 грамма маковой соломы. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.