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Россиян предупредили об уголовной ответственности за обман кикшеринга
Частым видом нарушений, с которым сталкиваются сервисы аренды электросамокатов со стороны недобросовестных пользователей, является злоупотребление условиями программы лояльности с многократным использованием одноразовых промокодов, а также применение чужих аккаунтов с положительным балансом.

Россиян предупредили об уголовной ответственности за обман кикшеринга. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» и кандидата юридических наук Олега Павлова.

По его словам, самым частым видом нарушений, с которым сталкиваются сервисы аренды электросамокатов со стороны недобросовестных пользователей, является злоупотребление условиями программы лояльности с многократным использованием одноразовых промокодов, а также применение чужих аккаунтов с положительным балансом.

Эксперт отметил, что последнее действие может быть расценено в суде как киберпреступление, ответственность за которое установлена статьями 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 272.1 («Незаконные использование и/или передача, сбор и/или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные») Уголовного кодекса РФ. За них предусмотрены различные виды наказания: штраф до 1 млн руб., принудительные работы до пяти лет, лишение свободы до шести лет.

«Что касается злоупотребления возможностью неоднократно использовать промокод путем регистрации аккаунта на новый телефонный номер, такие действия могут рассматриваться как гражданско-правовой деликт, влекущий обязанность возместить ущерб, при наличии в пользовательском соглашении запрета на такие действия», — сказал собеседник издания.