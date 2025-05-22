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Роскачество обнаружило фальсифицированный сыр в популярной пицце
Контроль проводился среди классического рецепта блюда «Маргарита». Отмечается, что в натуральном продукте не должно быть дешевых аналогов на растительной основе. В аутсайдерах — пиццы «Цезарь», «Токио-City», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН». В сыре выявили крайне низкое содержание молочного жира, что говорит о его фальсификации. Частичную замену молочных жиров растительными обнаружили в моцарелле пицц «Додо Пицца», «Папа Джонс» и IL Patio.

Роскачество обнаружило фальсифицированный сыр в популярной пицце. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на пресс-службу организации.

Контроль проводился среди классического рецепта блюда «Маргарита». Отмечается, что в натуральном продукте не должно быть дешевых аналогов на растительной основе. В аутсайдерах — пиццы «Цезарь», «Токио-City», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН». В сыре выявили крайне низкое содержание молочного жира, что говорит о его фальсификации.

Частичную замену молочных жиров растительными обнаружили в моцарелле пицц «Додо Пицца», «Папа Джонс» и IL Patio. Большинство нарушителей — из низкого ценового сегмента, стоимость их продукта от 56 до 130 рублей за 100 граммов.

Проверку прошли «Маргариты» торговых марок Spar, Domino Pizza, Zotman Pizza, «Алло! Пицца», «Тануки», «Вкусвилл», «Много лосося», «Сыроварня» и «Якитория».