Прибыль мессенджера Telegram достигла рекордных значений

Платформа за 2024 год получила $540 млн, несмотря на уголовное преследование основателя Павла Дурова во Франции. «Компания достигла этой отметки впервые, увеличив выручку в четыре раза — до $1,4 млрд», — указано в презентации мессенджера. Компания, по ее собственным данным, сейчас обслуживает более 1 млрд активных пользователей в месяц и управляется командой из 60 человек. В 2025 году Telegram планирует достичь выручки в $2 млрд и увеличить прибыль до $720 млн.