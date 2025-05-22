Прибыль мессенджера Telegram достигла рекордных значений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Financial Times.
Платформа за 2024 год получила $540 млн, несмотря на уголовное преследование основателя Павла Дурова во Франции.
«Компания достигла этой отметки впервые, увеличив выручку в четыре раза — до $1,4 млрд», — указано в презентации компании.
Выручка состояла из рекламных поступлений, премиум-подписок, партнерских проектов и развития экосистемы. Также повлияла криптовалюта Toncoin, которая используется в платежах внутри платформы.
Компания, по ее собственным данным, сейчас обслуживает более 1 млрд активных пользователей в месяц и управляется командой из 60 человек. В 2025 году Telegram планирует достичь выручки в $2 млрд и увеличить прибыль до $720 млн.