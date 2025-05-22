Мошенники начали массово обманывать клиентов автосервисов

По украденным базам данных СТО аферисты под видом автовладельцев звонят в сервис, узнают сумму ремонта и статус работ. Затем связываются с владельцами машин уже от имени автомастерской и просят перечислить деньги за якобы оказанную услугу. Суммы ущерба в некоторых случаях превышают 500 тыс. рублей, возбуждены уголовные дела. Отмечается, что утечки личных данных носят массовый характер.

Мошенники начали массово обманывать клиентов автосервисов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пострадавших.

По украденным базам данных СТО аферисты под видом автовладельцев звонят в сервис, узнают сумму ремонта и статус работ. Затем связываются с владельцами машин уже от имени автомастерской и просят перечислить деньги за якобы оказанную услугу. Суммы ущерба в некоторых случаях превышают 500 тыс. рублей, возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что утечки личных данных носят массовый характер.