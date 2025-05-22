Эксперт предупредил россиян о подорожании стройматериалов

По его словам, цены могут вырасти летом на 10-20% по сравнению с весенними показателями. Это затронет бетон, кирпич и цемент. Подорожание связано с ростом цен на сырье и транспортировку. Деревянные материалы, востребованные в индивидуальном жилищном строительстве, могут прибавить в цене 15-30%, а изоляционные материалы и электрика — 5-15%.

Эксперт предупредил россиян о подорожании стройматериалов. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на гендиректора строительно-инженерной компании EcoLife Руслана Хабусова.

По его словам, цены могут вырасти летом на 10-20% по сравнению с весенними показателями.

Это затронет бетон, кирпич и цемент. Подорожание связано с ростом цен на сырье и транспортировку. Деревянные материалы, востребованные в индивидуальном жилищном строительстве, могут прибавить в цене 15-30%, а изоляционные материалы и электрика — 5-15%.