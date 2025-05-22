Более 130 тысяч рязанцев перешли на электронные трудовые книжки

Отмечается, что для граждан, начавших профессиональную деятельность до 2020 года, переход на электронную трудовую осуществляется с их согласия. Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется — сведения ведутся сразу в электронном виде.

Более 130 тысяч рязанцев перешли на электронные трудовые книжки. Об этом сообщает отделение Соцфонда региона.

Отмечается, что для граждан, начавших профессиональную деятельность до 2020 года, переход на электронную трудовую осуществляется с их согласия.

Для тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, бумажная трудовая книжка не оформляется — сведения ведутся сразу в электронном виде.

Для работников электронный формат ведения трудовой имеет свои преимущества. Сотрудник имеет постоянный доступ к информации о своей трудовой деятельности, поэтому он может в онлайн-режиме контролировать своего работодателя.

У электронной трудовой нет физического носителя, поэтому её невозможно потерять или испортить.