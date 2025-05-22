Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав жильцов дома в Рязани

Рязанец рассказал, что с февраля 2025 года в многоэтажке на улице Тимакова, где проживает большое количество пенсионеров, а также трое участников СВО, один из которых является инвалидом, не работает лифт. «Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к проведению ремонтных работ не принимаются», — говорится в посте. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести проверку и доложить о ее результатах.

Председатель следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов девятиэтажки в Рязани. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Информационного центра СК России в соцсетях.

Рязанец рассказал, что с февраля 2025 года в многоэтажке на улице Тимакова, где проживает большое количество пенсионеров, а также трое участников СВО, один из которых является инвалидом, не работает лифт.

«Несмотря на многочисленные обращения граждан, меры к проведению ремонтных работ не принимаются», — говорится в посте.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву провести проверку и доложить о ее результатах.