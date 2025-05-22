17-летний рязанец избил и ограбил прохожего

26-летний рязанец рассказал, что у торгового комплекса в центре Рязани на него напал неизвестный и под угрозой физической расправы отобрал смартфон. Оперативники уголовного розыска узнали, что девушка предлагала знакомым купить мобильник, похожий на похищенный. Полицейские разыскали ее и выяснили, что телефон попросил продать приятель — 17-летний рязанец. Сотрудники полиции разыскали подростка. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

17-летний рязанец избил и ограбил прохожего. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

26-летний рязанец рассказал, что у торгового комплекса в центре Рязани на него напал неизвестный и под угрозой физической расправы отобрал смартфон.

Оперативники уголовного розыска узнали, что девушка предлагала знакомым купить мобильник, похожий на похищенный. Полицейские разыскали ее и выяснили, что телефон попросил продать приятель — 17-летний рязанец.

Сотрудники полиции разыскали подростка. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.