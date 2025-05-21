Врач назвала россиянам методы выявления и предотвращения мигрени

Если головные боли появляются чаще четырех раз в месяц, следует обратиться к специалисту. Профилактика мигрени требует комплексного подхода, включающего не только медикаментозную терапию, но и изменение образа жизни. Среди ключевых профилактических мер эксперт выделила регулярную физическую активность, контроль за провоцирующими факторами и выявление индивидуальных триггеров. Последние могут быть самыми разнообразными — от стресса и недосыпа до определенных продуктов питания и внешних раздражителей.

Врач назвала россиянам методы выявления и предотвращения мигрени. Об это пишут «Известия» со ссылкой на невролога Анну Терехову.

По ее словам, если головные боли появляются чаще четырех раз в месяц, следует обратиться к специалисту.

«Без правильного лечения мигрень может перейти в хроническую форму, а бесконтрольный прием обезболивающих способен вызвать лекарственно-индуцированную головную боль», — пояснила доктор.

Она подчеркнула, что профилактика мигрени требует комплексного подхода, включающего не только медикаментозную терапию, но и изменение образа жизни.

Среди ключевых профилактических мер эксперт выделила регулярную физическую активность, контроль за провоцирующими факторами и выявление индивидуальных триггеров. Последние могут быть самыми разнообразными — от стресса и недосыпа до определенных продуктов питания и внешних раздражителей.

«Яркий свет, резкие запахи, громкие звуки, колебания погоды — все это может спровоцировать приступ. То же касается гормональных изменений, обезвоживания, голодания или употребления продуктов, содержащих тирамин, таких как сыры и копчености», — привела пример собеседница издания.

При первых признаках надвигающегося приступа врач рекомендует немедленно принять назначенный специалистом препарат. Она также уточнила, что быстрорастворимые таблетки или спреи действуют эффективнее, особенно при тошноте, когда работа желудочно-кишечного тракта замедляется.

Терехова также порекомендовала при тошноте иметь под рукой противорвотные средства, которые не только облегчают симптомы, но и усиливают действие анальгетиков.