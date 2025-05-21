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В Рязанском районе пропал 94-летний Юрий Веснин, нуждающийся в медпомощи
С 20 мая местонахождение пенсионера неизвестно. Последний раз он был в селе Льгово. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: темно-коричневый пиджак, темно-синяя рубашка в клеточку, черные брюки, черные мокасины, черная кепка. Рязанец нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Рязанском районе пропал 94-летний Юрий Веснин. Об этом пишет ПСО «ЛизаАлерт».

С 20 мая местонахождение пенсионера неизвестно. Последний раз он был в селе Льгово.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: темно-коричневый пиджак, темно-синяя рубашка в клеточку, черные брюки, черные мокасины, черная кепка.

Рязанец нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.