В Рязанском районе пропал 94-летний Юрий Веснин, нуждающийся в медпомощи

С 20 мая местонахождение пенсионера неизвестно. Последний раз он был в селе Льгово. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: темно-коричневый пиджак, темно-синяя рубашка в клеточку, черные брюки, черные мокасины, черная кепка. Рязанец нуждается в медицинской помощи. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.