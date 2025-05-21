В Рязанской области ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству животных ввели в селе Болотцы Касимовского округа. Режим распространяется на личное подворье в доме № 22, где зафиксировано больное животное, и все село. Карантин продлится 60 дней. Запрещено лечение больных животных и посещение территории посторонними лицами, кроме определенного перечня.
В Рязанской области ввели карантин по бешенству. Соответствующее постановление подписал губернатор Павел Малков.
Карантин по бешенству животных ввели в селе Болотцы Касимовского округа.
Режим распространяется на личное подворье в доме № 22, где зафиксировано больное животное, и все село.
Карантин продлится 60 дней. Запрещено лечение больных животных и посещение территории посторонними лицами, кроме определенного перечня.