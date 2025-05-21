В Рязанской области спрос на травматологов вырос на 40%

Отмечается, что в регионе кадровый дефицит в данной профессии достаточно высокий: на одну вакансию приходится не более 1,3 активных резюме. А норма для рынка труда не менее 6-8.

В Рязанской области спрос на травматологов вырос на 40% за год. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Отмечается, что в регионе кадровый дефицит в данной профессии достаточно высокий: на одну вакансию приходится не более 1,3 активных резюме.

А норма для рынка труда не менее 6-8.