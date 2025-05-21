В Рязанской области из реки подняли тело мужчины
Отмечается, что трагедия случилась в Старожиловском районе. Из реки Грязновка вблизи населенного пункта Гребнево очевидцы достали из воды тело мужчины 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Рязанской области из реки подняли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что трагедия случилась в Старожиловском районе.
Из реки Грязновка вблизи населенного пункта Гребнево очевидцы достали из воды тело мужчины 1989 года рождения.
Обстоятельства происшествия уточняются.